北朝鮮の金正恩総書記が6年8か月ぶりに中国を訪問した。今回は多国間外交の舞台に初登場するという点で注目を集めたが、北朝鮮内部では「訪中後に必ず伴う苛烈な総和（総括）」への警戒感が強まっている。デイリーNK内部情報筋によると、金正恩氏の海外訪問後には必ず、司法・保衛・安全機関を対象とした党中央の集中総和が行われるという。「報告の遅れや事件の隠蔽が発覚すれば、些細な問題でも即時の解任・処罰につながる」と情