◇セ・リーグ中日0―9広島（2025年9月12日マツダ）中日は攻守ともに精彩を欠き、今季22度目の零敗。4日以来の5位に転落した。先発・柳が3回までに6失点。打線は9安打を放ちながら、チャンスでの一本に欠けた。2つの失策がいずれも失点に結びつく悪循環。「今年ワーストのゲーム」と断じた井上監督は「明日（13日）、どういった形で、みんなが見せてくれるか」と奮起を期待した。3位のDeNAとは5・5ゲーム差。CS争いから脱