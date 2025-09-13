◇セ・リーグ広島9―0中日（2025年9月12日マツダ）大量リードの展開でも、広島・佐々木の集中力は途切れなかった。8―0の7回2死一塁。カウント1―1から伊藤のカーブを左前へ運び、プロ初の3安打をマークした。「どんどんいい打席を増やしていきたい。（猛打賞は）自信にもなるので、これを次の試合にも生かしたい」2回先頭では柳の初球カーブをしっかりと引きつけて左前打。5回2死一、二塁では三塁へのボテボテのゴロ