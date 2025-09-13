オリックス・東松が先発し、1死しか奪えずに降板した11日の日本ハム戦。2番手・高島が4回2/3のロングリリーフを担い、他の救援陣の負担を軽減させた。5回終了後。グラウンド整備中、ベンチでその右腕が東松に何やら声がけしている様子があった。「（東松の）追い込み方は凄く良かったと思って。追い込んでからのボール球の見せ方とか、レイエスに打たれたインコースからの逆球も、違う意識で投げられたらもっと良くなるんじゃ