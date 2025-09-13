アメリカ西部ユタ州の大学でトランプ大統領に近い政治活動家チャーリー・カーク氏が狙撃され死亡した事件で、州内に住む22歳の男が逮捕されました。アメリカユタ州知事「容疑者を捕まえました。彼は現場となった大学の学生ではありませんでした」逮捕されたのは、地元ユタ州に住むタイラー・ロビンソン容疑者（22）です。事件現場から南におよそ400キロ離れた出身地のワシントン郡で、事件発生から33時間後となる11日夜に当局が