昨夜、ユナイテッド航空の飛行機が関西空港の滑走路に緊急着陸しました。関西エアポートによりますと、きのう午後7時すぎ、成田空港発、フィリピン・セブ島のマクタンセブ空港行きのアメリカのユナイテッド航空32便が、関西空港のA滑走路に緊急着陸しました。国交省大阪航空局によりますと、飛行中に機内の貨物室で出火を示す警告表示が出たということで、乗客と乗員あわせて142人全員が脱出したということです。このうち乗客5人が