日本相撲協会は１２日、秋場所（１４日初日、東京・両国国技館）の取組編成会議を開き、２日目までの取組を決めた。横綱昇進後初優勝を狙う大の里（２５）＝二所ノ関＝は初日に新小結・安青錦（２１）＝安治川＝、２日目に玉鷲（４０）＝片男波＝の挑戦を受ける。大の里はこの日、東京・墨田区の野見宿禰（のみのすくね）神社で土俵入りを行い、気持ちを高めた。十両以上の休場は幕内・尊富士（２６）＝伊勢ケ浜＝、十両・遠藤（