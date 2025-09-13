捕手の岸田は許した盗塁が１３度、走者の盗塁を刺したのも同じく１３度。盗塁阻止率．５００は、セ・リーグ規定以上の捕手（チーム試合数の半分以上に捕手出場）７人のうち、トップに立っている。昨年も許盗塁２１、盗塁刺１９の．４７５でセ６人中の１位。５０年の２リーグ制後、巨人の捕手で２年以上続けてＮＯ１となれば、６０〜６２年に３年連続の森昌彦、１６〜１９年に４年連続の小林誠司に次いで、３人目になる。盗塁