岸田は本当に捕手として成長したよね。盗塁阻止率５割なんて見事のひと言よ。まず何よりフットワークがええよ。正直、純粋な肩の強さだけやったら、小林や山瀬の方が上や。でも岸田は捕ってからの速さと制球力で補っているよね。受けてから「１、２、３」と足を運ぶリズムが抜群。下半身と上半身のバランスもいいから、送球も簡単には乱れない。さらに準備もいいよ。いつでも「走るかも」と警戒しているから、球を握れずにジャッ