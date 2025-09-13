NY株式12日（NY時間16:21）（日本時間05:21） ダウ平均45834.22（-273.78-0.59%） S＆P5006584.29（-3.18-0.05%） ナスダック22141.10（+98.03+0.44%） CME日経平均先物44530（大証終比：+50+0.11%） きょうのＮＹ株式市場でダウ平均は反落。一方、ＩＴ・ハイテク株は買われ、ナスダックは最高値更新が続いた。来週のＦＯＭＣ待ちの雰囲気が広がっていた中、本日のダウ平均は前日の大幅高