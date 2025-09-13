芝クッション値9.2＝標準※金曜午前10時30分含水率＝芝G前14.3％、4角15.5％ダートG前10.6％、4角10.6％※金曜午前10時30分。芝は1週使用したが傷みはなく良好な状態。前日までの雨の影響が残り先週より時計が掛かるか。ダートは水分を含みスピードが求められる。