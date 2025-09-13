芝クッション値8.9＝標準※金曜午前10時含水率＝芝G前13.7％、4角14.3％ダートG前8.3％、4角9.4％※金曜午前10時。芝は先週の競馬による傷みが少なく、おおむね良好な状態。スピード勝負になる。ダートは程よく水を含んで脚質による有利不利は少なそうだ。