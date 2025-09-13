【ヤンゴン共同】ミャンマー警察は13日までに「DJViolet」の名前で活躍する人気女性DJを拘束した。お経を取り入れた音楽をナイトクラブで流して仏教を冒涜した疑いがあるという。複数の地元メディアが報じた。地元メディアによると、女性DJの本名はキントゥエトゥエモンさん。7月に第2の都市マンダレーのナイトクラブで歌詞にお経の一部を使用した曲を流したとして、今月11日に最大都市ヤンゴンの自宅で拘束された。ナイトク