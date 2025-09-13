12日、ドイツの在ベルリン日本大使館前で、イルカの追い込み漁停止を求める市民団体関係者（共同）【ベルリン共同】イルカの保護を訴えるドイツの市民団体が12日、和歌山県太地町でイルカなどの追い込み漁が1日に解禁されたことを受け、漁の停止を要求する約1万6千人の署名を在ベルリンの日本大使館に提出した。代表して署名を提出したマティアス・ハンセンさん（49）は「太地町でのイルカの虐殺をやめるよう求める。水族館で