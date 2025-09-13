「明治安田Ｊ１、神戸０−０柏」（１２日、ノエビアスタジアム神戸）神戸は柏と０−０で引き分けた。ともに勝ち点５４で、得失点差により柏が２位、神戸は３位。町田は横浜ＦＣと１−１で、前節首位の京都は広島と１−１で、ともに引き分けた。痛み分けに終わった。神戸にとって、柏との上位対決。互いに決定力を欠き、ゴールが生まれないままスコアレスドローに終わった。シーズン終盤に入って１試合消化の多い神戸は、勝ち