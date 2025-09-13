スティーヴン・スピルバーグは、映画「ジョーズ」が、自身の望むすべての映画を作る「チャンスをくれた」と感じているそうだ。1975年公開のホラー映画で監督を務めたスピルバーグは、アカデミー・ミュージアムでの同作のエキシビションを控える中、自身のキャリアにおけるその作品の影響について振り返った。同地でのメディア向けプレビューの場でスピルバーグはこう話す。「この作品はチーム一丸となって取り組めば、到達できると