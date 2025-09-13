【ニューヨーク＝小林泰裕】１２日のニューヨーク株式市場で、ダウ平均株価（３０種）の終値は前日比２７３・７８ドル安の４万５８３４・２２ドルだった。１１日に過去最高値を記録した反動から、利益確定の売りが優勢だった。航空機大手ボーイングやスポーツ用品大手ナイキなどの銘柄が値下がりした。一方、ＩＴ企業の銘柄が多いナスダック総合指数の終値は９８・０３ポイント高の２万２１４１・１０となり、５日連続で過去