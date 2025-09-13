フジテレビは22日、『新ドラマ＆人気番組対抗クイズ！ドレミファドン！秋の祭典３時間SP』（後7：00）を放送する。今回は、フジテレビ系で放送している人気番組に出演中の豪華メンバーが一堂に会し、さまざまな音楽クイズに挑戦する。【写真】加藤シゲアキ、山下美月ら豪華出演者が登場！『絶対零度〜情報犯罪緊急捜査〜』チームは、沢口靖子、安田顕、黒島結菜が登場。『新東京水上警察』チームは佐藤隆太、加藤シゲアキ（NEW