2日連続の3安打猛打賞と気を吐いた日本ハム・郡司裕也(C)産経新聞社パ・リーグ2位の日本ハムは、9月12日の西武戦（エスコンフィールド）に3-7で敗れた。先発の達孝太が7回2失点と試合を作ったが、打線が沈黙。7点ビハインドの最終回に、5連打などで3点を返したが、遅すぎる反撃だった。【動画】日本ハム・郡司裕也の持ち味はこの豪快なアーチにもある試合がなかった首位・ソフトバンクとのゲーム差は「2.5」に拡大。優勝マジッ