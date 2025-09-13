全日本プロレスは１２日、都内で、今月７日に２１歳で死去した所属レスラー、長尾一大心（ながお・たいしん）さんと巡業バスの接触事故に関する会見を行った。運転手は外部委託で２年弱担当。警察が事情聴取を重ね、原因は捜査中とした。死因は敗血症。再発防止へ社有車の運行を廃止し、外部のバス運行会社に委託する。長尾さんは５月３１日の事故で腹部が圧迫された外傷性ショックで横浜市内の病院に救急搬送された。肝臓な