◇パ・リーグ楽天6−3ロッテ（2025年9月12日楽天モバイル）楽天は12日からのロッテ4連戦を昨年好評だった「昭和平成レトロシリーズ」として開催。駄菓子屋が出店されるなど、本拠地のあらゆる場所で古き良き時代を思わせた。試合中もビジョンの選手画像は生成AIによって作製されたものを表示。昭和のアイドル風に変身した宗山は「バンダナを巻くことは今の時代にはなかなかない。テレビで見た昔の映像みたいで面白かった