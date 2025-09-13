「ボクシング・トリプル世界戦」（１４日、ＩＧアリーナ）トリプル世界戦へ向けた会見が１２日、名古屋市内で行われた。４団体統一世界スーパーバンタム級王者の井上尚弥（３２）＝大橋＝は、ＷＢＡ同級暫定王者ムロジョン・アフマダリエフ（３０）＝ウズベキスタン＝との大一番へ「どんな形でもしっかり勝つ」と臨戦態勢。一方、相手からはウズベキスタンの伝統民族衣装を贈呈される異例の友好的シーンもあった。ＷＢＯ世界バ