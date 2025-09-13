◇パ・リーグロッテ3−6楽天（2025年9月12日楽天モバイル）ロッテは序盤の大量失点が響き、5年ぶりに楽天戦のシーズン負け越しが決定した。先発のボスが5回5失点と打たれ、8連敗で9敗目。吉井監督は「今日のゲーム展開でよく野手は頑張った。全てピッチャーが悪かったんで」と一時2点差まで追い上げた打線を評価した。パ・リーグ全5球団に負け越しが決まり、最下位に沈んだまま残り18試合となったが、指揮官は「勝つ気持