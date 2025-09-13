日本サッカー協会は１２日、チリで２７日に開幕するＵ−２０Ｗ杯に臨む日本代表にＭＦ佐藤龍之介（岡山）、ＭＦ大関友翔（川崎）、ＧＫピサノアレクサンドレ幸冬堀尾（こうとほりお）＝名古屋＝のＡ代表経験者３人を含む２１人を発表した。船越優蔵監督は「勝負にこだわって（決勝までの）７試合を戦っていきたい」と初優勝へ意気込んだ。大会は２４チームが６組に分かれて１次リーグを行い、１６チームが決勝トーナメントに進