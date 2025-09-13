火星の岩石から、生命の存在を示唆する最大の証拠が見つかった。NASAの火星探査車「パーシビアランス」が、砂塵に覆われた川の痕跡から特異な泥岩を発見。「ヒョウの斑点」や「ケシの実」と呼ばれる模様が点在しており、そこに存在する第二鉄リン酸塩や硫化鉄といった鉱物が、古代の火星微生物に関連する化学反応によって生成されたものと専門家は推測している。これらの鉱物は自然の地質学的プロセスによって生成された可能性もあ