◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト１０―２ＤｅＮＡ（１２日・神宮）“６度目の正直”が実った。ＤｅＮＡのジャクソンが７回４安打無失点で、８月１日の巨人戦（東京Ｄ）以来、６試合ぶりの１０勝目。球団外国人投手では１７年ウィーランド、２３年バウアーに次いで３人目の２ケタ勝利に到達。打線も１６安打１０得点と爆発して大勝し、試合がなかった２位巨人に１ゲーム差と迫った。リーチをかけてから５試合続けてはね返され