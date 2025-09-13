巨人・横川凱投手（２５）が１２日、先発予定の１３日・阪神戦（東京ド）での虎退治へ意気込んだ今季最後の伝統の一戦を任されたが「特別に意識はせず、自分の投球をしっかりできるように」とした上で、今季の阪神戦には「悪いイメージはない」と話した。巨人投手陣の天敵となっている同い年の森下にも「良い打者なので、しっかり抑えられるようにしたい」と対抗心を燃やした。