「ヤクルト２−１０ＤｅＮＡ」（１２日、神宮球場）大敗の中、異例の事態が起こった。８点を追う九回に４番手として野手のヤクルト・北村拓己内野手（３０）が登板すると球場は騒然となった。“右腕”は１３０キロ台後半の直球を投げ、１回２安打１失点。石上から空振り三振も奪った。決断した高津監督は「すごく難しい判断でした」と説明。「コントロールがいい。相手に当てる危険性が少しでも少ない方をと思っていた」と母