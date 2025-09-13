レギュラーシーズンでは今季最後の伝統の一戦で阪神・森下が“一本締め”だ。東京ドームは好相性で、今季ここまで敵地最多の4本塁打。いいイメージの残る舞台を前に「打者有利な球場でもあるので、甲子園のように普通に試合ができれば」と冷静に見据えた。8月29日の巨人戦から自己最長の12試合連続安打と好調で、勝利打点19も両リーグトップ。「勝利に導ける一打を打てたときは気持ちいい。（このような活躍を）継続的にやって