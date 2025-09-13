阪神・村上は17日の広島戦（マツダ）での登板が濃厚となった。甲子園での投手指名練習に参加し、キャッチボールなどで調整した右腕は「（シーズン終盤で）疲れはたまってきているので、しっかり抜くところと、最後なのでケガのないようにすることが一番」と話した。ここまで124奪三振はリーグトップで、11勝はトップに2差の3位。「獲れるものは獲ってみたい。頑張りたい」とタイトルにも意欲を示した。