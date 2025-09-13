「ヤクルト２−１０ＤｅＮＡ」（１２日、神宮球場）陽気な笑顔を弾ませ、ＤｅＮＡのアンドレ・ジャクソン投手（２９）は節目の白星を心から喜んだ。７回４安打無失点。来日２年目で初のシーズン１０勝目をマークした。球団の外国人投手の２桁勝利は２０１７年のウィーランド、２０２３年のバウアーに並ぶ史上３人目の快挙となった。「アリガトウゴザイマス。自分なりのピッチングができたと思います。とても楽しく投げること