１軍帯同中のヤクルト・青柳晃洋投手（３１）が１２日、試合前の練習に参加した。コブシ球場での投手練習は時折、雨が降り注いだ。阪神時代、登板日に降雨となる“雨男”として有名だった右腕。この日は登板日ではなく周囲に「今日（の先発は）誰ですか？」といたずらっぽく笑みを浮かべていた。自身は１４日からの広島２連戦（マツダ）で移籍後、１軍初登板初先発する見込みだ。