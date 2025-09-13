国連総会＝12日、ニューヨーク（ロイター＝共同）【ニューヨーク共同】国連総会（193カ国）は12日、パレスチナ国家樹立によるイスラエルとの「2国家共存」を支持する「ニューヨーク宣言」を日韓英仏など142カ国の賛成で採択した。イスラエルや米国など10カ国は反対した。総会決議に法的拘束力はないが、イスラエルや米国に対し2国家共存による平和的解決を求める国際社会の強い意思を示した。22日には国連本部でパレスチナ問題