関西空港に緊急着陸したユナイテッド航空機から、脱出用シューターを使って避難する乗客ら＝12日夜（乗客提供）関西空港で12日夜発生した米ユナイテッド航空機の緊急着陸で、同社は13日、脱出用シューターで避難した乗客を当初の目的地、フィリピン・セブに運ぶ代替機を運航する。国土交通省は事故につながりかねない重大インシデントと認定しており、運輸安全委員会は13日にも航空事故調査官を派遣し、調査を開始。国交省によ