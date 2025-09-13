東京ドームを関東の“祝勝会場”にする。13日、巨人との今季最終戦に先発する高橋が、「東京ドームのファンに優勝報告をしよう」という藤川監督の発言に応える形で気合の投球を誓った。「そのためにも、いつもと変わらずしっかり試合をつくれるように頑張りたい。投球の質とか、前回の自分より良くしていければと思う」8月30日の巨人戦（甲子園）以来、中13日での今月初先発。夏の疲労回復に時間をかけて取り組んできた成果