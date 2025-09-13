「大相撲秋場所」（１４日初日、両国国技館）日本相撲協会は１２日、東京・両国国技館で取組編成会議を行い、２日目までの取組を決めた。東前頭１２枚目の尊富士（２６）＝伊勢ケ浜＝は全休となる見通しで、十両への番付降下は必至。１８８３年から続く青森出身幕内力士が途絶える可能性が出てきた。関取では十両の遠藤（追手風）も休場する。昇進２場所目で横綱初優勝を目指す大の里（二所ノ関）は初日に入幕４場所目で新小結