おうち時間にも外出にもマルチに活躍する新しいリラックスパンツが登場しました。BAMBI WATERから発売された『ガードル イン スウェットパンツ』は、ガードルを内蔵した独自設計で履くだけで美しいシルエットを演出。快適さと補整力を兼ね備え、毎日のスタイリングに頼れる1本です。リラックス感とスタイルアップを両立させたい女性におすすめのアイテムです♡ ガードル内蔵で叶う美シルエット 価格：5,9