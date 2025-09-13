司馬遼太郎さん原作の時代劇ドラマ「新選組血風録」（１９６５年）で新選組副長の土方歳三役を演じ、一世を風靡（ふうび）した俳優の栗塚旭（くりづか・あさひ）さんが、１１日までに京都市内の自宅で死去していたことが１２日、関係者への取材で分かった。８８歳。北海道出身。レギュラー出演していた時代劇専門チャンネルのドラマ「三屋清左衛門残日録」シリーズの最新作への出演が決まっていたが、撮影直前の訃報となった。