阪神の森下翔太外野手（２５）が１２日、レギュラーシーズン最後となる１３日の巨人戦（東京ド）を前に、勝利打点を稼ぐことを誓った。頼れる３番のバットが火を噴き続けている。勝利へ直結する勝利打点は「１９」を記録。これは２００５年に今岡誠が記録した球団歴代２位に並ぶ。さらに同１位のバースが１９８５年に記録した２２打点にも肉薄。いずれもリーグ優勝した年という偶然が重なる。森下も勝利打点は重要視している