阪神の指名練習が１２日、甲子園球場で行われ“マルティネス対策”を実践した。打撃マシンを通常より少し前に設置し、球速も速めに設定。参加した高寺、中川らが巨人の剛球守護神への対応力を示した。低く重い打球音が室内練習場に響く。打撃練習を終えた後、始まったのは安打を３本打った選手から練習を終えられる“３球ヒットゲーム”。１３日の巨人戦（東京ド）に備え、球速１６０キロ超を誇るマルティネスをイメージして全