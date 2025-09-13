◇パ・リーグ西武7−3日本ハム（2025年9月12日エスコン）西武・高橋が「残念な」今季7勝目だ。無四球完封ペースで迎えた7―0の9回に先頭レイエスに被弾。そこから連打を許して2番手・黒木に交代し、結局8回0/3を9安打3失点で2年ぶりの完封も逃した。「今日は投げきりたかった。残念ですけど、凄くいい手応えもあったので、（連打で降板した）9回は忘れてください」。苦笑いしきりの右腕に、西口監督も「素晴らしかった、