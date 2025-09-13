12年ぶりのハマスタで日米通算200勝を狙う。15日のDeNA戦に先発予定の巨人の田中将が、川崎市のジャイアンツ球場でブルペン入りして調整した。横浜スタジアムでは楽天時代、2試合で1勝1敗。当時現役の三浦監督と投げ合い、8回3失点で勝ち投手になった13年以来となるが「フィールドがどこであろうと、自分がどうアプローチしていくかだけ。勝ちにつながるように」と本拠地で対戦した4月17日に2回6失点した相手に闘志を燃やした