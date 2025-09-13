「カーリング・ミラノ・コルティナ五輪最終予選代表決定戦」（１２日、みどりスポーツパーク）女子は１次リーグを終えて３チームが２勝２敗で並び、ＳＣ軽井沢クが各試合前に先攻後攻を決めるショットから算出するドローショットチャレンジ（ＤＳＣ）で１位になり決勝に進んだ。ロコ・ソラーレはＳＣ軽井沢クに４−５、フォルティウスに６−７と２連敗。フォルティウスと１３日に決勝進出を懸けて、８エンド制のタイブレークを