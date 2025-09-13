1980年12月、ニューヨークの自宅前でジョン・レノンを射殺したマーク・デイヴィッド・チャップマン（70歳）が8月27日、ニューヨーク州矯正・地域監督局に仮釈放を申請したが、却下された。チャップマンは1981年に「20年以上の服役を条件とする終身刑」の判決を受けて以来、収監されている。今回で14度目の申請となった。最新の審問記録はまだ公開されていないが、2022年の審問では、チャップマン自身が「自分の行為が邪悪であるこ