ＮＹ時間の終盤に入って、ドル円は伸び悩む動きを見せているものの、ユーロ円は１７３円台前半での推移を続けている。２１日線の上もしっかりと維持しており、強い上値抵抗が観測されている１７４円をうかがう展開を維持しているようだ。 今週はフランスで政権交代が発生し、ルコルニュ新首相が就任した。フランス議会では予算成立に向け課題山積しており、予算削減への反発が渦巻く中で初日からデモも発生している。