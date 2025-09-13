主人公から見ても素敵な人だという義姉。自分より若くて、おまけに美人で愛嬌もある…！“たったひとりの嫁”として義実家とうまくやれている自負のあった主人公は、その存在を脅威として認識。自分の感情を制御できなくなっていきます…。【まんが】義姉への嫉妬が止まらない(ウーマンエキサイト編集部)