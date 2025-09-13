１３日の巨人戦（東京ド）に先発する阪神の高橋遥人投手（２９）が１２日、甲子園球場で行われた投手指名練習に参加し、今季レギュラーシーズンでは最後となる伝統の一戦へ最終調整した。チームは勝てば球団史上最多タイのシーズン巨人戦１８勝目となる。歴史を刻む重要なマウンドは左腕に託された。強い日差しの下、充実の汗を流した高橋は「（これまでと）変わらず、しっかりと試合をつくれるように頑張ります」と意気込んだ