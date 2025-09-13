阪神・藤川球児監督（４５）が１２日、クライマックスシリーズ（ＣＳ）賛成の立場を明らかにした。７日にＮＰＢ史上最速のリーグ優勝を決め、２位・巨人と１６ゲーム差。２位以下のチームが勝率５割以下のため、ＣＳ不要論やアドバンテージ改革案が飛び交う中、指揮官は「ファンの方が一番喜べる機会をつくるのは大事」と持論を展開した。ポストシーズンでも虎の強さを見せつけ、２年ぶりの日本一奪還を狙う。ファンが熱く燃え