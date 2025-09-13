キャッチボールするカブス・今永＝シカゴ（共同）【シカゴ共同】米大リーグ、カブスの今永昇太の次回登板が、14日午後1時20分（日本時間15日午前3時20分）開始の本拠地でのレイズ戦に決まった。12日、球団が発表した。2年連続の2桁となる10勝目が懸かる。レギュラーシーズンの先発は残り3試合の予定で、その後はチームが進出を目指すプレーオフでの登板が見込まれている。12日、本拠地で投球練習した今永は「（レギュラーシー