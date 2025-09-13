気象台は、午前5時5分に、洪水警報を船橋市に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】千葉県・船橋市に発表 13日05:05時点北西部では、13日明け方まで河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■船橋市□洪水警報【発表】13日明け方に警戒